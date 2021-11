Volkswagen kan schadeclaims lokale overheden VS niet tegenhouden

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd twee beroepen van Volkswagen in behandeling te nemen. De autofabrikant wilde uitspraken van lagere rechters terugdraaien en voorkomen dat lokale Amerikaanse overheden schadeclaims kunnen indienen tegen het bedrijf vanwege het gebruik van sjoemelsoftware.

Volkswagen vindt dat op basis van de Amerikaanse milieuwet alleen de federale overheid zulke claims kan indienen. De Duitse autofabrikant schikte al voor 20 miljard dollar (17,5 miljard euro) met de Amerikaanse Environmental Protection Agency. De hoogste Amerikaanse rechtbank wees het bezwaar van Volkswagen af, mede op basis van advies van de regering van de Amerikaanse president Joe Biden.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. De leiding van Volkswagen zou in eerste instantie geprobeerd hebben het schandaal stil te houden. Uit een test in 2014 zou al naar voren zijn gekomen dat de auto’s van Volkswagen de toegestane grenswaarde voor stikstofoxiden met een factor 15 tot 35 zouden hebben overschreden.