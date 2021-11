Prosus sterkste stijger in AEX, Ahold Delhaize levert in

Techinvesteerder Prosus was dinsdag de sterkste stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het bedrijf denkt, ondanks de verkoop van een deel van de aandelen in het Chinese techconcern Tencent, toch meer te gaan verdienen aan dat belang. Dat meldde de onderneming vooruitlopend op zijn handelsupdate volgende week. Beleggers konden het nieuws wel waarderen en zetten het aandeel dik 4 procent hoger. Ahold Delhaize leverde in, na een flinke stijging een dag eerder.

Mede door de winst van Prosus, maar ook die van vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 2,7 procent), sloot de AEX-index met een winst van 0,4 procent op 826,50 punten. Het koersverlies van Ahold Delhaize drukte wel op de graadmeter. Het supermarktconcern was de sterkste daler met een verlies van 3,2 procent, mede door een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Een dag eerder was Ahold Delhaize nog de sterkste stijger in de AEX na het bericht dat het webwinkel bol.com naar de beurs wil brengen.

Philips werd nog eens 1,1 procent lager gezet. Het medisch technologiebedrijf verloor maandag al ruim 10 procent aan waarde na berichten dat de Amerikaanse waakhond FDA de fabriek bezocht waar Philips zijn slaapapneu-apparaten maakte en daar meer problemen vond.

De MidKap, de graadmeter met middelgrote fondsen direct onder de AEX, steeg 0,2 procent tot 1092,15 punten. Dat kwam mede door de koerswinst van kunstmestproducent OCI die de graadmeter aanvoerde met een plus van 3,6 procent. ABN AMRO sloot hier de rij met een verlies van 1,3 procent.

In Londen klom Diageo 1,4 procent. De Britse drankengroep, bekend van onder meer het merk Johnnie Walker, verhoogde tijdens een beleggersdag de omzetverwachting voor de komende jaren. Vodafone steeg bijna 5 procent in de Britse hoofdstad. Het Britse telecomconcern is wat positiever geworden over de resultaten in het hele boekjaar dankzij een sterke eerste jaarhelft.

Verder was er aandacht voor ThyssenKrupp, dat net geen 12 procent won in Frankfurt. Het Duitse industrieconcern zet zijn plannen door voor een beursgang van het onderdeel dat helpt bij het bouwen van waterstoffabrieken.

De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Londen verloor 0,3 procent. De euro was 1,1338 dollar waard, tegen 1,1423 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 80,82 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 82,28 dollar per vat.