Inflatie eurozone loopt op tot 4,1 procent

De inflatie in de eurozone is in oktober opgelopen tot 4,1 procent op jaarbasis. Vooral de prijzen voor energie, zoals gas en elektriciteit liepen hard op. Verder moest ook flink meer betaald worden voor diensten en goederen, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe raming die gelijk is aan een voorlopige schatting. Een maand eerder lag de geldontwaarding op jaarbasis nog op 3,4 procent.

De oplopende prijzen hebben volgens beleidsmakers van centrale banken vooral te maken met het herstel uit de crisis en problemen in de leveringsketens. Door het herstel is er onder andere meer vraag naar goederen en materialen. Maar die zijn niet altijd voorhanden, ook omdat handelsstromen nog altijd in de war geschopt worden door virusuitbraken in verschillende landen.

ECB-preses Christine Lagarde zei eerder deze week dat de snelle prijsstijgingen van tijdelijke aard zijn. Ze verwacht dat de inflatie in de eurozone in de komende jaren weer onder de doelstelling van 2 procent zal uitkomen. Een renteverhoging om de inflatie in te dammen is volgens haar dit jaar en volgend jaar zeer onwaarschijnlijk.

Binnen de Europese Unie stegen de prijzen in oktober op jaarbasis met 4,4 procent. Dat was een maand eerder 3,6 procent.