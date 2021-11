Brussel keurde 37,7 miljard euro Nederlandse coronasteun goed

De Europese Commissie heeft tot nu toe 37,7 miljard euro aan Nederlandse coronasteun goedgekeurd onder de tijdelijk versoepelde Europese staatssteunregels. Dat staat in een overzicht van het dagelijks EU-bestuur. Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging) heeft Brussel sinds maart vorig jaar in totaal 3,1 biljoen euro aan allerlei vormen van staatssteun in de 27 EU-landen toegestaan om ondernemingen en sectoren op de been te houden en de economie voor instorten te behoeden.

Nederland diende vanaf 3 april 2020 meer dan 20 aanvragen ter goedkeuring in Brussel in voor allerlei soorten steun, waaronder 3,4 miljard euro aan leningen en garanties voor KLM, honderden miljoenen voor het midden- en kleinbedrijf, meer dan een half miljard voor de reissector en 1,5 miljard ter compensatie van openbaar vervoerbedrijven. In totaal keurde de commissie vorig jaar 17,5 miljard euro aan coronamaatregelen goed en dit jaar 201,5 miljard.

De strenge EU-staatssteunregels werden op 20 maart 2020 opgeschort toen de economische gevolgen van lockdowns duidelijk begonnen te worden. “Toen de pandemie vorig jaar toesloeg, veranderde ons leven bijna van de ene op de andere dag. We werden gevraagd om thuis te blijven, winkels en kantoren werden gesloten, fabrieken stopten met draaien. Zonder buitengewone publieke steun zouden levensvatbare bedrijven het niet hebben overleefd”, aldus Vestager.

De tijdelijke regeling is donderdag voor de zesde keer aangepast en verlengd tot 30 juni 2022.