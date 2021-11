Londens effectenhuis zet onbeperkte vakantie in tegen burn-out

Na een recordjaar op de aandelenmarkten en alle stress rond de coronapandemie, mogen de werknemers van het Londense investeringsbedrijf FinnCap Group ​​zoveel vakantie opnemen als ze zelf willen. Met dit onbeperkt vakantieaanbod hoopt de investeerder burn-outs onder het personeel te voorkomen.

Het gewijzigde vakantiebeleid van een van de grootste effectenmakelaars in de Londense City gaat vanaf 2022 in. “Er is geen maximum, er is een minimum dat je moet nemen”, zei oprichter en topvrouw Sam Smith van FinnCap. “De rest is aan jou.” Volgens Smith hebben haar werknemers minstens vier weken per jaar en twee of drie dagen per kwartaal vakantie nodig om bij te komen.

Het nieuwe beleid van FinnCap omvat ook andere stappen om ervoor te zorgen dat werknemers zich vrij voelen om zo veel mogelijk vakantie op te nemen. Ook heeft het bedrijf dit jaar al meer dan dertig nieuwe medewerkers aangenomen om de toegenomen werkdruk te verlichten. Het bedrijf heeft daarnaast een lijst met activiteiten opgesteld, van dierenartsbezoeken tot thuisafspraken met loodgieters, die niet meetellen voor het minimum van vier vakantieweken.

“Een burn-out wordt niet opgelost door een korte vakantie van twee weken”, zei Smith. “Het is op te lossen door je manier van werken goed te veranderen.”

Het ongelimiteerde vakantiebeleid van FinnCap is uitzonderlijk in de financiële wereld van de Londense City, die doordrenkt is met een cultuur van lange werkweken en doorwerken in de weekenden. Bij technologiebedrijven en tech-startups komen dergelijke extraatjes voor het personeel wel vaker voor.

FinnCap, dat adviezen en financiële diensten biedt aan zowel institutionele klanten als vermogende beleggers, rapporteerde donderdag zijn beste halfjaarresultaat ooit. De omzet nam met 55 procent toe, waarbij de transactie- en advieskosten met driekwart stegen. Vooral op het gebied van overnames en fusies deed het bedrijf goede zaken. Ook werd geprofiteerd van de sterke vraag naar beleggingsproducten.