VS en Japan werken aan nieuw handelspact

De Verenigde Staten en Japan werken aan de vorming van een nieuw handelspact. De landen willen hun bondgenootschap versterken, maar willen ook samen optrekken bij problemen met “derde landen”. Dat laatste is een duidelijke verwijzing naar China.

De eerste van een reeks ontmoetingen tussen de twee regeringen zal begin volgend jaar plaatsvinden. De gesprekken zullen ook gaan over onderwerpen als handel, arbeid, milieu en digitalisering, aldus een verklaring van een Amerikaanse handelsdelegatie, die een bezoek brengt aan Tokio.

De verklaring volgde op de ontmoeting tussen de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai en de Japanse minister van Handel Koichi Hagiuda. De twee spraken onder andere over de wereldwijde overcapaciteit in staal en aluminium, die volgens Tai grotendeels door China wordt veroorzaakt.

Japan drong er bij de VS op aan om weer toe te treden tot het CPTPP-vrijhandelsakkoord met vooral landen rond de Stille Oceaan als deelnemers. Oud-president Donald Trump zegde de deelname van de VS aan het akkoord na zijn aantreden op. Sindsdien heeft China een aanvraag ingediend om toe te treden tot het akkoord. Het CPTPP werd ooit door de VS gepromoot als een manier om Beijing te isoleren en tegenwicht te bieden voor de groeiende aanwezigheid van China in de regio.

De regering-Biden heeft gezegd te zullen werken aan een nieuw ‘economisch kader’ voor de regio. Details moeten nog worden uitgewerkt. De VS zullen niet snel weer toetreden tot het CPTPP, zei minister van Handel Gina Raimondo eerder deze week.

Verder lijkt het overleg tussen de twee ook te gaan over importheffingen op staal en aluminium die door de VS eerder werden opgelegd. Biden heeft eerder al stappen gezet om de banden met bondgenoten te verbeteren, onder meer door de aan de Europese Unie opgelegde heffingen te versoepelen.