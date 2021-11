Witte Huis: begin volgende week nieuws over Fed-benoeming

Het Witte Huis komt begin volgende week met nieuws over de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Eerder werd gedacht dat president Joe Biden deze week een besluit zou nemen over de Fed.

De termijn van huidig Fed-voorzitter Jerome Powell loopt in februari af en Biden moet een besluit nemen of Powell wordt herbenoemd voor een tweede termijn. Fed-bestuurder Lael Brainard wordt ook als kanshebber gezien voor het voorzitterschap van de Amerikaanse centrale bank. Biden had eerder deze maand gesprekken met Powell en Brainard over de functie en economische onderwerpen.

Minister van Financiƫn Janet Yellen heeft volgens ingewijden tegen het Witte Huis gezegd dat Brainard een geschikte kandidaat zou zijn, maar dat ze een herbenoeming van Powell steunt.

Een herbenoeming van Powell stuit ook op kritiek. Eerder dit jaar haalde Elizabeth Warren, Democratisch senator voor de staat Massachusetts, flink uit naar Powell. Volgens haar heerst er een cultuur van corruptie binnen de Amerikaanse centrale bank en heeft Powell gefaald als Fed-voorzitter. Met haar aanval richtte Warren zich op enkele topbestuurders binnen de Fed die met voorkennis in aandelen hebben gehandeld. Ook de Senaat heeft nog een stem in het proces.