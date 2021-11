KPN in kopgroep AEX na overnamenieuws in telecomsector

KPN behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, na overnamenieuws in de Europese telecomsector. Het Italiaanse telecomconcern Telecom Italia bevestigde dat de Amerikaanse private investeerder KKR het bedrijf wil overnemen voor 10,8 miljard euro. Ook de Europese beurzen begonnen gematigd positief aan de nieuwe week en schoven de zorgen over de lockdown in Oostenrijk en strengere coronamaatregelen in andere Europese landen even aan de kant.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 824,35 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1071,42 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

In Milaan werd Telecom Italia ruim een vijfde meer waard. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat investeerder KKR het in moeilijkheden verkerende Italiaanse telecombedrijf nieuw leven wil in blazen. Volgens Telecom Italia gaat het om een vriendschappelijk overnamebod. Het bod biedt een premie van 46 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op vrijdag.

In de AEX liftte KPN (plus 1,5 procent) mee op de overnameberichten in de sector. Volgens kenners zijn er nog altijd te veel telecomaanbieders in Europa en worden meer overnames en fusies voorzien. Prosus daalde 0,3 procent na publicatie van de volledige halfjaarcijfers. De techinvesteerder, die vorige week al een handelsupdate gaf, boekte in de afgelopen zes maanden flink meer omzet.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 1,1 procent) was de grootste daler in de AEX. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won vrijdag nog ruim 6 procent door de strenge coronamaatregelen in Europa.

In Stockholm zakte Ericsson 3,8 procent. De Zweedse maker van telecomapparatuur neemt het Amerikaanse cloudbedrijf Vonage over voor 6,2 miljard dollar (5,5 miljard euro). Marks & Spencer won bijna 3 procent in Londen na berichten dat investeerder Apollo Global Management een bod overweegt op de Britse retailer. BHP won 0,9 procent in Londen. De mijnbouwer heeft een definitieve overeenkomst getekend over de fusie van zijn olie- en aardgasactiviteiten met die van Woodside Petroleum. De fusieplannen werden in augustus al aangekondigd.

De euro was 1,1276 dollar waard, tegen 1,1318 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen licht omhoog na de forse daling van voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 76,23 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 79,08 dollar per vat.