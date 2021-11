Lego geeft personeel extra vrije dagen wegens ‘buitengewoon’ jaar

Lego geeft zijn ruim 20.000 werknemers drie extra vakantiedagen en een bonus. De speelgoedfabrikant maakt een “buitengewoon” jaar door, waarin veel meer winst wordt geboekt. Lego profiteert al sinds het begin van de coronapandemie van thuisblijvende kinderen en ouders die bouwpakketten aanschaffen.

Eind september maakte het Deense bedrijf bekend in de eerste zes maanden van 2021 voor 23 miljard Deense kroon (omgerekend bijna 3,1 miljard euro) aan speelgoed te hebben verkocht. Dat was 46 procent meer dan een jaar eerder en een nieuw record. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van omgerekend 847 miljoen euro, een stijging van 140 procent.

“Dit is een buitengewoon jaar en de eigenaren van het bedrijf willen de bijdrage van de werknemers erkennen”, zei een woordvoerder tegen persbureau Bloomberg. Werknemers van Lego krijgen elk jaar in april een bonus die volgens de speelgoedmaker dit keer hoger zal uitvallen. Hoe hoog die zal zijn is nog niet bekendgemaakt. In 2015 kregen medewerkers van Lego een extra maandsalaris.