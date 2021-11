Loonsverhoging aanstaande voor medewerkers timmerindustrie

Voor circa 12.000 medewerkers in de timmerindustrie lonkt een loonsverhoging. Vakbonden FNV en CNV bereikten daarover een akkoord met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). Zowel de achterban van de bonden als de circa 800 bedrijven die het betreft moeten nog wel akkoord geven.

In de toekomstige cao die loopt van 1 december dit jaar tot 1 maart 2024 krijgen alle medewerkers, inclusief leerlingen die via de beroeps opleidende leerweg (BBL) in de sector aan het werk zijn, er eenmalig maximaal 325 euro bruto bij. Daarnaast stijgt het maandloon van werknemers van boven de 21 jaar per 1 januari structureel met 70 euro. Op 1 december volgend jaar volgt een loonstap met 1 procent waarna de lonen vanaf 1 januari 2023 nog eens met 85 euro per maand worden verhoogd. Ook wordt de zogeheten ploegentoeslag verhoogd.

Om ervoor te zorgen dat er genoeg nieuwe jonge mensen in de sector instromen en om ze te behouden worden aan het loongebouw nu ook loonschalen voor 16 en 17-jarige BBL-leerlingen toegevoegd. Verder wordt de inzet van medewerkers met flexcontracten teruggebracht tot alleen vervanging van ziekte of bij pieken in de werkdruk. Daarnaast is afgesproken dat een eventuele verhoging van de pensioenpremie bij bpfBOUW boven de 26 procent voor rekening van de werknemers komt.