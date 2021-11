Samsung kiest Texas voor nieuwe Amerikaanse chipfabriek

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics heeft naar verluidt besloten om een nieuwe chipfabriek te bouwen in de Amerikaanse staat Texas. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het besluit zal naar verwachting later op de dag bekend worden gemaakt. Het concern zou daarmee gehoor geven aan de wens van Washington om meer chips op eigen bodem te maken en het wereldwijde tekort aan halfgeleiders aan te pakken.

De nieuwe fabriek, die zal worden uitgerust met de nieuwste chipmachines van ASML, zal worden gebouwd in de Texaanse stad Taylor, ongeveer vijftig kilometer van het grote bestaande productiecentrum van Samsung in Austin. De Zuid-Koreaanse chipmaker hoopt met de nieuwe fabriek meer Amerikaanse klanten te winnen en de kloof met zijn Taiwanese concurrent TSMC te verkleinen.

De keuze volgt op een ontmoeting van Samsung-topman Lee Jae-yong, die in augustus voorwaardelijk werd vrijgelaten uit de gevangenis waar hij zat vanwege een corruptiezaak, met ambtenaren van het Witte Huis. Ze spraken over manieren om de wereldwijde chiptekorten op te lossen. Daarnaast ging het over eventuele steun voor de techgigant als het een fabriek bouwt in de Verenigde Staten. Ook concurrenten als Intel en TSMC zijn onlangs met plannen gekomen om miljarden te investeren in nieuwe chipfabrieken.

De nieuwe fabriek zal de toch al omvangrijke aanwezigheid van Samsung in Austin vergroten. Het concern heeft tot nu toe ongeveer 17 miljard dollar (15,1 miljard euro) geïnvesteerd in een uitgestrekt complex in Austin dat meer dan 3000 werknemers huisvest. Samsung is van plan om nog eens 17 miljard dollar te investeren en ongeveer 1800 banen te creëren in de eerste tien jaar.

Met de keuze voor Texas voegt Samsung zich bij een groeiend aantal bedrijven die verhuizen naar of uitbreiden in de Amerikaanse staat. In het afgelopen jaar lieten de maker van elektrische auto’s Tesla en de techbedrijven Oracle en Hewlett Packard Enterprise weten hun hoofdkantoren te verhuizen naar de staat.

Het besluit van Samsung is een overwinning voor de Republikeinse gouverneur Greg Abbott, die het bedrijfsvriendelijke belastingklimaat van de staat heeft gepromoot en zich opmaakt voor een herverkiezingsstrijd in 2022. Texas haalde alles uit de kast om Samsung te overtuigen. Zo krijgt het bedrijf een korting van 90 procent op de onroerendgoedbelasting voor de komende tien jaar en een korting van 85 procent voor de volgende tien jaar.