Vergroeningsplan Tata Steel volgens langverwacht rapport haalbaar

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de ambitie van Tata Steel Nederland om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is. Dat is volgens het staalconcern achter het hoogovencomplex in IJmuiden en vakbond FNV de conclusie van een studie waarop lang is gewacht. Maar het zou wel nodig zijn dat de overheid snel begint met het dossier.

“Den Haag is nu aan zet. Wat mij betreft begint het kabinet er al voor de kerst aan”, zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin. Volgens hem kunnen de vergroeningsplannen in IJmuiden niet geregeld worden zonder hulp vanuit de overheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verkrijgen van subsidies en de benodigde vergunningen en het aanleggen van infrastructuur.

Tata Steel kondigde in september al aan in Nederland bij zijn staalproductie over te stappen op aardgas en uiteindelijk op waterstof. Daarmee kan net zo goed staal gemaakt worden als met kolen, maar het zorgt wel voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Een eerder plan om CO2 op te slaan in de Noordzee verdween van tafel.

Directievoorzitter Hans van den Berg van Tata Steel Nederland zegt dat zijn bedrijf nu al veel voorbereidend werk doet voor de veranderingen. Daarbij benadrukt hij dat Tata Steel er hard aan werkt om waterstof nog eerder in te zetten dan in het rapport wordt aangegeven. “We zien ambitieuze tijdlijnen die zijn neergezet. Als we die halen, heeft het onze voorkeur om meteen waterstof in te zetten.”

Wat de plannen precies voor de werkgelegenheid betekenen, is nog niet duidelijk. FNV wil graag samen met de directie van het staalconcern een contract opstellen om de belangen van het personeel te borgen. De beoogde veranderingen van het productieproces raken volgens de bond de aard van de werkzaamheden bij Tata Steel. Maar details over hoe dat ingevuld wordt, moeten nog worden uitgewerkt.