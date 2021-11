Voor het zesde jaar op rij meer miljonairs

Het aantal miljonairs is in 2020 voor het zesde jaar op rij toegenomen. Volgens het statistiekbureau CBS telt Nederland nu 278.000 huishoudens die een vermogen hebben van minimaal een miljoen euro. Het percentage miljonairs is het hoogst in Bloemendaal en Laren.

Het aantal miljonairshuishoudens is met 24.000 toegenomen ten opzichte van 2019. Dat betekent overigens niet dat al deze mensen een miljoen euro op hun bankrekening hebben staan. De onderzoekers hebben namelijk ook andere vormen van vermogen meegeteld, zoals de waarde van de eigen woning en aandelen. Daar hebben ze eventuele schulden vanaf getrokken, zoals de hypotheek.

De groep miljonairs groeit al sinds 2014. In de daaraan voorafgaande crisisjaren bleef hun aantal ongeveer gelijk. Inmiddels zijn er ruim 100.000 meer miljonairs dan in 2008. Door stijgende prijzen kan een miljonair nu minder spullen kopen dan iemand die twaalf jaar geleden even rijk was. Als daarmee rekening wordt gehouden, kwamen er 35.000 miljonairs bij.

Een doorsnee miljonairshuishouden heeft een vermogen van 1,6 miljoen euro. Dat is 28 keer meer dan het gemiddelde bij de andere huishoudens.

Miljonairs hebben vaak veel kapitaal zitten in bedrijven, in de vorm van een aanmerkelijk belang of ondernemingsvermogen. Vorig jaar was dit goed voor 45 procent van het vermogen van miljonairs, terwijl 21 procent in hun eigen woning zat. Bij de gemiddelde niet-miljonair is het eigen huis veruit het waardevolste bezit.

Een op de vier huishoudens in Bloemendaal en Laren kan zichzelf miljonair noemen, het hoogste aandeel van het land. Deze gemeentes liggen ook in de provincie met het grootste percentage miljonairs, namelijk Noord-Holland. Daarna volgen Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant. In Groningen, Flevoland en Limburg is deze vermogende groep relatief het kleinst.