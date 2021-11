Hypotheker: verduurzamen woningen steeds populairder

Het aantal aanvragen voor een hypotheek om de woning mee te verduurzamen is de afgelopen maanden sterk toegenomen. De toename was al in juni te merken, meldt hypotheekbemiddelaar De Hypotheker. Met de sterk stijgende gasprijzen leken ook meer huizenbezitters van plan om hun huis aan te pakken, denkt dat bedrijf.

In juni werden op jaarbasis al 49 procent meer hypotheken afgesloten voor verduurzaming van de woning en ook in juli, augustus en september lagen de aanvragen rond de 50 procent boven die van een jaar eerder. In oktober was dat zelfs 60 procent. Tegelijkertijd merkt De Hypotheker dat het aantal aanvragen voor een hypotheek voor een nieuwe woning in die maand ruim een kwart lager lag dan een jaar eerder.

De hoge gasprijzen hebben huizenbezitters misschien een zetje gegeven, maar de weinige beschikbare woningen en de hoge huizenprijzen zijn ook van invloed op de verbouwplannen van veel huizenbezitters, stelt De Hypotheker. Als verhuizen er niet inzit dan pakken ze hun eigen huis aan, zeker nu de rente nog zo laag is. Met name 55-plussers kiezen hier volgens de hypotheekbemiddelaar voor, al is de stijging in alle leeftijdsgroepen sterk.