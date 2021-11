Nikkei daalt flink door rentevrees

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de aandelenbeurs woensdag flink lager gesloten. Beleggers houden er rekening mee dat de rentes zullen stijgen. Later op de dag worden de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve gepubliceerd. Dan wordt mogelijk meer bekend over de afbouw van de steunmaatregelen, die de rentes laag hebben gehouden, van de Amerikaanse centrale bank.

De rentes op de obligatiemarkten liepen dinsdag al op na de aankondiging van president Joe Biden dat Jerome Powell mag aanblijven voor een tweede termijn als baas van de Federal Reserve. Zijn herbenoeming leidde tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu mogelijk sneller afgebouwd kunnen worden. Vooral voor techaandelen, die erg gevoelig zijn voor het oplopen van de rente, wordt dat laatste als ongunstig beschouwd. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde dinsdag dan ook op Wall Street.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde woensdag uiteindelijk 1,6 procent in de min op 29.302,66 punten. De maker van apparatuur om chips te testen Advantest (min 4,7 procent), fabrikant van computers en consumentenelektronica Fujitsu (min 3,7 procent) en game-ontwikkelaar Konami (min 3,7 procent) zaten bij de sterkste dalers.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s Xpeng won 10,3 procent. Het bedrijf maakte bekend volgend jaar auto’s te willen gaan verkopen in onder meer Nederland en Denemarken. Op termijn wil Xpeng de helft van zijn voertuigen buiten China verkopen. Maaltijdbezorger Meituan, die later deze week met kwartaalcijfers komt, steeg 2,3 procent.

Xiaomi verloor 7,7 procent na publicatie van zijn kwartaalcijfers. De Chinese smartphonefabrikant groeide minder hard door het wereldwijde chiptekort en de problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast verloor Xiaomi ook marktaandeel aan Apple.

De beurs in Shanghai won 0,3 procent en de All Ordinaries in Syndey daalde 0,2 procent. In Nieuw-Zeeland verhoogde de centrale bank de rente van 0,5 procent naar 0,75 procent om de inflatie te beteugelen. De rentestap was in lijn met de verwachtingen van economen.