Retail past zich vrij probleemloos aan, merkt wel meer onvrede

Winkelbedrijven hebben zich woensdag vrij probleemloos aangepast aan de ‘nieuwe situatie’ waarbij klanten verplicht 1,5 meter afstand moeten houden, waar eerder een dringend advies gold. Zo zijn de looproutes in de winkels weer van kracht en zijn posters en stickers om klanten te wijzen op de coronamaatregelen weer opgeplakt. Ook kuchschermen en zeeppompen zijn terug uit het magazijn gehaald. Verder geven bedrijven aan dat er groeiende onvrede heerst onder het winkelend publiek.

Discounter Action had sinds de vorige coronapersconferentie begin november markeringen in de winkels weer aangebracht. Ook kuchschermen waren weer opgehangen. Verder is het personeel nog maar eens ge├»nstrueerd over hoe om te gaan met klanten die zich niet aan de regels houden. “Over het algemeen gaat dit goed”, merkt een woordvoerder van Action. “Maar we merken dat meer klanten ontevreden of gefrustreerd zijn. Dat is niet gericht tegen Action, maar tegen het gegeven dat weer afstand moet worden gehouden en de mondkapjes weer op moeten.”

Ook klanten onderling zijn volgens de keten minder geduldig. Voor Action zijn de aangescherpte maatregelen en de groeiende onvrede onder klanten nog geen reden om bijvoorbeeld met beveiligers te gaan werken. Wel is Action in sommige winkels extra mensen kwijt om klanten bij de ingang op de geldende regels te wijzen.

Ook voor HEMA betekende de aangescherpte maatregelen dat voorgesorteerd kon worden op de aanpassingen die sinds de vorige persconferentie waren ingesteld. HEMA houdt eventuele beslissingen van het kabinet voor verdere aanscherping van de regels nauwlettend in de gaten. De inzet van een coronapas zou de werkdruk voor medewerkers kunnen verhogen. Het lukt de keten op dit moment de winkels goed te bemensen, maar extra krachten zijn niet goed te vinden. “Het belangrijkste nu is om genoeg mensen op de vloer te hebben”, geeft een zegsvrouw van HEMA aan.

Net als bij Action heeft het personeel van HEMA geleerd hoe om te gaan met ontevreden klanten. Voor de meeste werknemers betekende dit een opfriscursus aangezien HEMA personeel vorig jaar ook al heeft geïnstrueerd. Als er extra maatregelen komen ziet HEMA zich misschien genoodzaakt beveiligers in te gaan zetten, ook omdat de keten merkt dat de onvrede in de maatschappij toeneemt.

Bij IKEA betekende de wijziging van een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden naar een verplichting nu ook dat er niet al te veel aanpassingen nodig waren. De vaste looproute in de Zweedse meubelzaken is weer terug. Ook worden mensen via posters en via de intercom steeds gewezen op de regels. IKEA controleert mensen bij binnenkomst op het dragen van een mondkapje. Verder is er in de IKEA-winkels altijd beveiliging aanwezig. Dat is al sinds het begin van de crisis zo en lijkt ondertussen “gemeengoed” geworden.

Supermarktketen Albert Heijn merkt weinig bijzonderheden. De posters en schermen hangen weer. Personeel van Albert Heijn stapt waar nodig op mensen af om ze op de maatregelen te wijzen.