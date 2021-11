Amerikanen kopen voor 9 miljard aan spullen op Black Friday

Winkeliers hebben op Black Friday, de belangrijkste dag in het jaar voor de omzet van de retailsector, tussen de 8,8 miljard en 9,2 miljard dollar aan goederen verkocht, verwacht marktonderzoeker Adobe Analytics. Op vrijdagavond (lokale tijd) hadden consumenten al 6,6 miljard dollar uitgegeven, omgerekend 5,8 miljard euro.

Amerikanen geven flink veel geld uit dit jaar. In november steeg de totale omzet in de Amerikaanse retailsector op achttien dagen boven de drie miljard dollar uit. Vorig jaar was dat rond deze tijd van de maand pas vijf keer gebeurd.

Speelgoed en keukenapparatuur waren in de VS de best verkopende producten tijdens Black Friday. Hoe de verkoopcijfers precies uitpakken, wordt pas begin 2022 bekend.