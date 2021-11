Nederland ondanks daling olieprijzen nog niet van dure benzine af

Nederland zit waarschijnlijk nog langere tijd met benzineprijzen rond de 2 euro per liter opgescheept. Dat denkt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. Vrijdag zetten de olieprijzen op de markt voor ruwe aardolie opeens een forse daling in, maar Van Selms denkt dat dit een incident betreft en dat de situatie structureel niet is veranderd.

De olieprijzen gingen vrijdag zo’n 12 tot 13 procent omlaag. Het komt zelden voor dat er op een dag sprake is van zo’n sterke prijsdaling op de oliemarkten. Beleggers schrokken van het nieuws over de ontdekking van een nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika. Die zorgt er mogelijk voor dat de wereldwijde vraag naar olie wat gaat afnemen als gevolg van nieuwe reisbeperkingen.

Maar aan de aanbodkant is er nog niks veranderd, geeft Van Selms aan. Hij heeft de indruk dat de grote olieproducerende landen de hoge olieprijzen van de laatste tijd wel best vonden en dat ze zich ervoor zullen inspannen om de prijzen rond dat niveau te houden.

Niet alle experts denken hier overigens hetzelfde over. Onlangs voorspelde een kenner van vermogensbeheerder T. Rowe Price dat de hoge olieprijzen op termijn onhoudbaar worden. Maar dan nog duurt het waarschijnlijk even voordat de gevolgen daarvan ook aan de Nederlandse pomp zijn te merken.

De landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland denken er intussen al over om de voor januari geplande verruiming van de olieproductie niet meer te laten doorgaan, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Die reactie op de grote prijsdaling op de oliemarkten van vrijdag zou een prijsstuwende werking kunnen hebben.

De gemiddelde adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) bedraagt zaterdag 2,13 euro, ruim een halve cent minder dan een dag eerder. Van Selms acht het goed mogelijk dat de prijs komende tijd enigszins zal zakken, richting de 2 euro. Maar op een duidelijk lagere prijs hoeven mensen volgens hem nog niet te rekenen.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de oliesector, die UnitedConsumers bijhoudt. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij een goedkope pomp in de provincie Groningen nog steeds mogelijk om E10 voor 1,84 euro per liter te tanken.