ECB-lid Schnabel: inflatie eurozone bereikt piek in november

De hard oplopende inflatie in de eurozone zal in november het hoogtepunt bereiken. Dat zei de Duitse econoom Isabel Schnabel, die lid is van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), in een interview met de Duitse televisiezender ZDF. Het zou volgens de ECB-bestuurder dan ook te voorbarig zijn om de rentetarieven te verhogen, aangezien de stijging van het algemene prijspeil volgend jaar waarschijnlijk geleidelijk zal afnemen.

Schnabel verwacht dat de inflatie volgend jaar zal dalen richting de doelstelling van de centrale bank van 2 procent. De hoge mate van geldontwaarding wordt volgens haar momenteel veroorzaakt door de knelpunten in de toeleveringsketen en de hogere energieprijzen. Deze twee belangrijke prijsopdrijvende factoren zullen volgens de Duitse econoom in de loop van de tijd echter afvlakken.

“De meeste voorspellingen gaan er eigenlijk van uit dat de inflatie onder de 2 procent zal dalen, dus er zijn echt geen tekenen dat de prijsstijgingen uit de hand lopen. Als we dachten dat de inflatie permanent boven de 2 procent zou blijven liggen, zouden we zeker reageren. Op dit moment zien we daar echter geen aanwijzingen voor”, aldus Schnabel.

In de afgelopen tijd hebben verschillende ECB-bestuurders al benadrukt dat de geldontwaarding in het eurogebied gedreven wordt door tijdelijke factoren en dat een vroegtijdige afbouw van de coronasteun de economie zou kunnen schade. ECB-president Christine Lagarde herhaalde vorige week nog dat ze geen verhoging van de rentetarieven verwacht in 2022.