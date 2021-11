ECB-voorzitter: eurozone beter bestand tegen nieuwe coronagolf

De eurozone is beter bestand om het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van een nieuwe golf van coronabesmettingen of de nieuwe Omikron-variant. Dat zei Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB).

Diverse Europese landen hebben al maatregelen genomen vanwege de verdere toename van corona-infecties. De nieuwe virusvariant Omikron, die onlangs werd ontdekt, duikt in steeds meer landen op.

“Er is duidelijk bezorgdheid over het economisch herstel van de eurozone in 2022, maar ik geloof dat we veel hebben geleerd. We kennen nu onze vijand en weten welke maatregelen we moeten nemen”, zei Lagarde tegen de Italiaanse omroep RAI. “We zijn allemaal beter uitgerust om te reageren op een risico van een vijfde golf of de Omikron-variant.”

Lagarde maakte duidelijk dat dit virus geen grenzen kent. “Daarom zullen we pas beschermd zijn als we allemaal gevaccineerd zijn”, aldus de Fran├žaise.