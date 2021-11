Onderzoek: bijna helft van huishoudens financieel kwetsbaar

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. Dat komt naar voren uit het onderzoek van accountants- en advieskantoor Deloitte in samenwerking met ING, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Universiteit Leiden onder 5000 Nederlanders.

Volgens de onderzoekers is 27 procent van de huishoudens financieel gezond en 24 procent financieel toereikend. De rest is financieel kwetsbaar of financieel ongezond. “We praten in Nederland vaak pas over geld als we in de financiële problemen zitten. Het lijkt wel of er maar twee opties zijn: met problemen ben je ongezond, zonder ben je gezond. Maar dat is een te zwart-witte weergave van de werkelijkheid”, aldus een commentaar in het onderzoek.

Financiële gezondheid wordt gedefinieerd als de mate waarin een persoon of huishouden in staat is en het gevoel van controle heeft om op een comfortabele manier aan alle verplichtingen te voldoen, plus de financiële zekerheid om levensdoelen na te streven.

In de drie grootste steden wonen volgens de onderzoekers relatief meer financieel ongezonde mensen dan in andere delen van Nederland (31 procent versus 23 procent). Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de randgemeenten scoren lager dan de rest van Nederland. In deze steden wonen meer mensen die gezien hun persoonlijke kenmerken en omstandigheden een hoger risico lopen om in financieel kwetsbare situaties te komen, zoals jongeren en zzp’ers.