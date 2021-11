Toyota maakt kwart minder auto’s door tekorten aan onderdelen

De wereldwijde productie van autoconcern Toyota viel in oktober ruim een kwart lager uit ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf kampt net als andere autoproducenten met een groot tekort aan halfgeleiders en andere onderdelen.

Toyota is de grootste autoproducent ter wereld. Het bedrijf was in oktober goed voor het in elkaar zetten van 627.452 voertuigen, waar dat er in dezelfde maand een jaar eerder nog 845.107 waren. De wereldwijde verkoop daalde met 20 procent tot 677.564 auto’s.

Autoproducenten in Japan hebben grote moeite om hun productie weer op niveau te krijgen nadat uitbraken van het coronavirus de productie in de war schopten. Die problemen komen bovenop de tekorten aan chips en andere onderdelen, wat ook weer een uitwas is van de coronacrisis. De tekorten aan halfgeleiders lijken de autosector dit jaar naar schatting omgerekend 186 miljard euro aan omzet te kosten. Desondanks hebben diverse autoproducenten zoals Toyota, maar bijvoorbeeld ook concurrent Nissan, hun winstvooruitzichten verhoogd. Die verwachtingen worden geholpen door de grote vraag naar auto’s, die daardoor duurder en daarmee winstgevender zijn geworden.

Toyota verwacht de productie snel weer op niveau te krijgen. De autofabrikant is van plan om in november ongeveer 850.000 tot 900.000 voertuigen te produceren. Daarna moet de productie verder worden opgevoerd.

Nissan zag de productie in oktober met 22 procent dalen op jaarbasis. Honda produceerde 28 procent minder auto’s. Dat was voor die automaker de vijfde maand op rij dat de productie daalde.