Instemmende reacties in Kamer op sluiting Onyx-centrale

De sluiting van de Onyx-kolencentrale in Rotterdam met behulp van een overheidssubsidie van ruim 200 miljoen euro krijgt overwegend instemmende reacties vanuit de Tweede Kamer. Wel zijn er bij verschillende partijen zorgen om werknemers van de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte.

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen spreekt van een “mooie dag”. Zijn partij pleit al langer voor versnelde sluiting van kolencentrales, omdat dat “heel goed voor het klimaat” is. “Ik maak me nog wel wat zorgen over de werknemers”, zegt Thijssen. Hij hoopt snel te horen hoe zij aan ander werk geholpen worden.

Ook Suzanne Kröger van GroenLinks noemt het “belangrijk” voor het klimaat dat de Onyx-centrale sluit, maar “het had wel veel eerder en dus goedkoper gekund”. Zij hamert er eveneens op dat er “een eerlijk plan” moet komen voor de werknemers.

“Dit is goed nieuws”, twittert D66’er Raoul Boucke. “Na de eerdere sluiting van de Hemwegcentrale gaat nu ook de Onyx-centrale sluiten en snel ook.” Ook hij benadrukt dat het bedrijf goed voor het personeel moet zorgen, zodat dat “van een goede toekomst is verzekerd”.

CDA’er Henri Bontenbal is eveneens blij dat met de Onyx-centrale opnieuw een kolencentrale vervroegd de deuren sluit. “Mooi om te zien dat ook een demissionair kabinet gewoon klimaatbeleid uitvoert”, zegt hij.

De SP heeft moeite met het bedrag van 212,5 miljoen euro dat de eigenaar van de kolencentrale, investeerder Riverstone, ontvangt in ruil voor de vervroegde sluiting. “Diezelfde aandeelhouder kocht deze centrale in 2019 plus 3 andere centrales voor… 200 miljoen”, twittert Kamerlid Renske Leijten.