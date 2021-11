Nederlandse inflatie op hoogste niveau van afgelopen 24 jaar

De Nederlandse inflatie is in november tot het hoogste niveau gestegen in zeker 24 jaar. Ook in andere eurolanden steeg het gemiddelde prijspeil fors, zo komt naar voren uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. Dat komt vooral door de sterk gestegen prijzen voor gas, elektriciteit en brandstoffen.

Volgens de Europese geharmoniseerde meetmethode stegen de prijzen in Nederland met 5,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het gaat hier om voorlopige cijfers. Uit tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat sinds zeker 1997 niet zo’n sterke stijging is gemeten.

In de hele eurozone was de inflatie volgens voorlopige cijfers 4,9 procent op jaarbasis. Dat is een sterkere geldontwaarding dan een maand eerder. In oktober was de inflatie op jaarbasis nog 4,1 procent.

De grootste aanjager zijn de hoge energieprijzen. Die stegen in de eurolanden met ruim 27 procent. De afgelopen tijd zijn onder andere de gasprijzen sterk gestegen door een combinatie van relatief kleine reserves in Europa, een sterk toegenomen vraag door economisch herstel en de afgelopen koude winter.