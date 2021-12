Damrak maakt zich op voor herstel na viruszorgen

De Amsterdamse beurs lijkt woensdag weer wat te herstellen na de verliesbeurt een dag eerder. De aanhoudende onzekerheid rond de nieuwe coronavariant Omikron blijft daarbij echter boven de markten hangen. Ook verwerken beleggers de uitlatingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell over een mogelijk snellere afbouw van de coronasteun om de hard oplopende inflatie te beteugelen.

De inflatie blijkt hardnekkiger dan verwacht en volgens Powell hoeft het woord “voorbijgaand” niet meer te worden gebruikt bij de inflatie. De Federal Reserve is vorige maand begonnen met de afbouw van de coronasteun en die is volgens de huidige planning halverwege volgend jaar afgerond. Medio december is er nog een beleidsvergadering van de centrale bank waarin een versnelde afbouw kan worden besproken.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de laatste maand van het jaar. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met winsten te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen woensdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de plus. De beurs in Shanghai won 0,3 procent.

Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie in november licht is gekrompen, terwijl de Japanse industrie vorige maand sterker groeide dan verwacht. Later op de dag worden ook de cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone en de Verenigde Staten bekendgemaakt. Ook wordt uitgekeken naar het banencijfer van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Intertrust. Investeerder CVC Capital Partners voert geen gesprekken meer met financieel dienstverlener over een mogelijke overname. De exclusieve gesprekken die half november waren begonnen zijn afgebroken. CVC had 18 euro per aandeel over voor Intertrust. Het bedrijf liet eerder al weten door meerdere partijen te zijn benaderd met biedingen tot 22 euro per aandeel.

Veevoerbedrijf ForFarmers liet weten voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het inkoopprogramma begint op 2 december en loopt tot 31 december 2023. Speciaalchemiebedrijf Corbion haalde met succes 100 miljoen euro op met de plaatsing van obligaties bij vier institutionele investeerders.

De euro was 1,1329 dollar waard, tegen 1,1277 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,1 procent meer op 68,21 dollar en Brentolie klom 3,3 procent in prijs tot 71,52 dollar.