Investeerder CVC haakt af in strijd om Intertrust

Investeerder CVC Capital Partners voert geen gesprekken meer met financieel dienstverlener Intertrust over een mogelijke overname. De exclusieve gesprekken die half november waren begonnen zijn afgebroken.

Vorige week maakte Intertrust bekend na de toenadering van CVC, dat 18 euro per aandeel overhad voor Intertrust, door meerdere andere partijen te zijn benaderd. Die wilden tot 22 euro per aandeel betalen. Die biedingen waren nog niet definitief en het bestuur van Intertrust gaf aan ze zorgvuldig te willen bekijken.

De interesse van investeerders in Intertrust kwam op gang nadat een ontevreden aandeelhouder in een brief aangaf dat het bedrijf niet goed genoeg presteert. In die open brief werd ook gesuggereerd dat het wellicht beter zou zijn als Intertrust zou worden overgenomen.

Intertrust, met hoofdkantoor in Amsterdam, verzorgt of controleert de financiƫle administratie en regelt belastingzaken van andere bedrijven of beleggers. Het bedrijf met circa 4000 werknemers ging eind 2015 naar de beurs.