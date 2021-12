Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI onder druk op rood Damrak

De Nederlandse chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stonden donderdag onder druk op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten berichten dat de vraag naar de iPhone 13 afneemt en het grote Amerikaanse techconcern Apple daardoor minder onderdelen nodig heeft van toeleveranciers. Verder bleef de beurshandel in het teken staan van de snelle verspreiding van de Omikron-variant en de aanscherping van coronamaatregelen die dit met zich meebrengt.

Chipmachinemaker ASML zakte 4 procent en de chiptoeleveranciers ASMI en Besi verloren tot 3,6 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van anonieme bronnen dat Apple kampt met een tegenvallende vraag van de in september uitgebrachte iPhone 13. Het bedrijf stelde de productie van het toestel dit jaar al met 10 miljoen stuks naar beneden bij wegens het gebrek aan onderdelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent in het rood op 780,21 punten. Levensmiddelenconcern Unilever (plus 0,6 procent) was de enige stijger in de hoofdindex. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1031,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,1 procent.

In de MidKap daalde Air France-KLM 1,8 procent. De luchtvaartcombinatie stelt een geplande kapitaalverhoging mogelijk uit omdat de opkomst van Omikron tot veel onzekerheid leidt in de luchtvaartsector. De onderneming wilde voor het einde van dit jaar 1 miljard euro ophalen, maar overweegt dit wegens nieuwe reisbeperkingen pas later te doen.

Aalberts won 1,4 procent. De industrieel toeleverancier houdt een beleggersdag en kwam met een update van de strategie. Het bedrijf gaat in de komende jaren meer investeren en zich richten op vier technologiemarkten. Aalberts wil daarmee de autonome omzetgroei vergroten tot 4 tot 6 procent per jaar.

BAM verloor 0,8 procent. Het bouwconcern verkoopt werkmaatschappij BAM Galère aan de Belgische branchegenoot Thomas & Piron. Ebusco won 3,7 procent. De fabrikant van emissievrije elektrische bussen heeft een veiligheidscertificaat ontvangen van Brussel voor zijn Ebusco 3.0 bus. Ook gaf Jefferies het aandeel een koopadvies.

Op de oliemarkt wordt scherp gelet op de vergadering van oliekartel OPEC. De olielanden zullen mogelijk afzien van de voor januari geplande productieverhoging vanwege de onzekerheid over Omikron. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 66,49 dollar en Brentolie werd 1,5 procent duurder op 69,87 dollar. De euro was 1,1312 dollar waard, tegen 1,1323 dollar een dag eerder.