Kabinet ziet geen noodzaak tot verdere compensatie inflatie

Het demissionaire kabinet is niet van plan meer te doen om huishoudens te compenseren voor de hard oplopende inflatie. Diverse partijen hadden staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) om een reparatieplan gevraagd, maar die vindt dat vooralsnog genoeg gedaan wordt om prijsstijgingen te dempen.

Op Prinsjesdag ging het demissionaire kabinet er nog van uit dat de koopkracht, uitgaande van een ongewijzigde persoonlijke situatie, volgend jaar gemiddeld genomen weinig zou veranderen. Sindsdien is de inflatie evenwel fors opgelopen, mede door de sterk gestegen brandstof- en energieprijzen.

De consumentenprijzen lagen volgens statistiekbureau Eurostat in november 5,6 procent hoger dan een jaar eerder, de sterkste stijging in bijna een kwart eeuw. Met zulke prijsstijgingen is de begroting voor Sociale Zaken volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer “volledig achterhaald”. PVV’er Leon de Jonge vreest dat gezinnen “door hun hoeven gaan zakken”.

Wiersma begrijpt de zorgen in de Kamer. Maar hij benadrukt wel dat het alarmerende inflatiecijfer over november een momentopname is. De fors gestegen energieprijzen zijn de voornaamste aanjager. De verwachting is dat die komend voorjaar wel weer terug zullen zakken, aldus de bewindsman.

Het is kortom “te vroeg om te voorspellen hoe de koopkracht en inflatie zich volgend jaar zullen ontwikkelen”, vindt Wiersma. Daarnaast verwijst hij naar de formatietafel. Daar zal volgens hem “ongetwijfeld” gesproken worden over bijvoorbeeld verhoging van het minimumloon, een vurige wens van veel partijen.

Daar komt bij dat het demissionaire kabinet al de portemonnee heeft getrokken om de fors hogere energierekening te compenseren. De 3,2 miljard euro die daarvoor is uitgetrokken is “niet niks”, vindt Wiersma. Daarnaast is geschoven binnen de rijksbegroting om de stijging van de zorgverzekeringspremie te verzachten.