Personeel Duitse fabrieken Airbus gaat werk neerleggen

Het personeel van de Duitse fabrieken van vliegtuigbouwer Airbus gaat staken. Donderdag beginnen de werkonderbrekingen, die in sommige gevallen tot zondag duren. Het geschil tussen de vakbond en Airbus gaat over een herstructurering van de productie van burgervliegtuigen.

Airbus maakte in het voorjaar bekend dat het onder meer de montage van rompen wil onderbrengen in een nieuwe dochteronderneming en productie wil verplaatsen. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor zo’n 13.000 medewerkers van de fabrieken in Hamburg, Stade, Augsburg, Bremen en Nordenham. Wat die gevolgen precies zijn, is nog onduidelijk. Over de voorwaarden van de herstructurering wordt al maanden onderhandeld door vakbond IG Metall en Airbus, tot nu toe zonder resultaat.