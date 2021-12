Emiraten kopen 80 Franse straaljagers in deal van 17 miljard euro

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een overeenkomst gesloten om tachtig Rafale-straaljagers uit Frankrijk te kopen. De aankoop is onderdeel van een deal met een totale waarde van 17 miljard euro, die vrijdag werd getekend tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan de Golfstaat.

Naast de straaljagers die door Dassault Aviation worden gemaakt, kopen de Emiraten ook twaalf militaire Caracal-helikopters van Airbus. Het Mubadala-vermogensfonds van de Emiraten tekende tijdens de ontmoeting tussen Macron en Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi, ook afzonderlijke deals voor in totaal nog eens 10 miljard euro.

De besprekingen tussen Parijs en Abu Dhabi over de straaljagers sleepten zich al meer dan tien jaar voort. De onderhandelingen kregen echter een nieuwe impuls door de twijfels van de Emiraten over het kopen van meer Amerikaanse F-35-straaljagers. De Emiraten hebben herhaaldelijk gezegd dat ze liever Amerikaanse hardware kopen, maar dat Washington zoveel beperkingen oplegt aan het gebruik ervan dat ze ook andere leveranciers nodig hebben.

De deal zal mogelijk een opsteker zijn voor Macron in aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen in april. Het lang uitgestelde akkoord is in ieder geval een opsteker voor Dassault Aviation, dat op de beurs in Parijs ruim 7 procent hoger werd gezet. Thales, dat raketgeleidingssystemen levert, werd bijna 2 procent meer waard.