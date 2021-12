Musk verkoopt voor 1 miljard dollar aan aandelen Tesla

Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw een deel van zijn aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht, blijkt uit officiële documenten. De multimiljardair verkocht nog eens 934.091 aandelen voor in totaal 1,01 miljard dollar, omgerekend zo’n 890 miljoen euro.

Musk verkocht de stukken om de belastingen te dekken op de uitoefening van 2,1 miljoen aandelenopties. Die opties geven Musk het recht om aandelen te kopen tegen een bepaalde prijs. Musk moet belasting betalen over het verschil in de uitoefeningsprijs van de opties en de marktprijs van de aandelen.

Musk heeft nu in totaal 10,1 miljoen aandelen Tesla verkocht en ongeveer 10,9 miljard dollar opgehaald sinds hij op 6 november een Twitter-enquête hield met de vraag of hij 10 procent van zijn Tesla-belang moest verkopen. Een deel van dat geld gaat naar de belastingen.

Om de drempel van 10 procent te bereiken moet Musk in totaal ongeveer 17 miljoen aandelen verkopen. Als zijn uitoefenbare opties worden meegerekend in zijn algehele aandelenbelang in Tesla, zou hij nog meer aandelen moeten verkopen. Musk krijgt geen vast salaris als topman van Tesla, maar alleen bonussen en opties op basis van het behalen van bepaalde doelen.

Met een vermogen van dik 284 miljard dollar is Musk de rijkste persoon ter wereld, volgens de Bloomberg Billionaires Index. Zijn vermogen is dit jaar gegroeid met 128,1 miljard dollar en het aandeel Tesla werd dit jaar 54 procent meer waard.