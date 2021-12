Philips en Aegon zetten AEX weer in het rood

De Amsterdamse AEX-index leverde vrijdag een eerdere winst weer in en zakte in het rood, door stevige koersverliezen van Philips en Aegon. Ook Prosus ging omlaag door koersdruk in de Chinese techsector, waarin de techinvesteerder grote belangen heeft. Beleggers keken verder vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een sterk herstel van de arbeidsmarkt maakt het voor de Federal Reserve gemakkelijker om de coronasteun verder af te bouwen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 777,34 punten. De graadmeter heeft sinds de ontdekking van de nieuwe coronavariant Omikron eind vorige week zo’n 3,7 procent aan waarde verloren. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1017,62 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen won 0,1 procent.

Zorgtechnologieconcern Philips en verzekeraar Aegon stonden onderaan de AEX, met minnen tot 2,9 procent. Verffabrikant AkzoNobel was de sterkste stijger met een winst van 2 procent. Olie- en gasconcern Shell bleef profiteren van de herstellende olieprijzen en won 1 procent.

Prosus verloor 1,6 procent. Beleggers verwerkten de aankondiging van de Chinese taxidienst Didi om zijn beursnotering in New York op te geven. De Amerikaanse autoriteiten willen meer informatie van de op Wall Street genoteerde Chinese bedrijven. Beijing wil echter niet dat gevoelige data over Chinese consumenten in handen komt van de Amerikanen en had Didi eerder al verzocht de notering op te geven. Tencent Music, de muziekstreamingdienst van techconcern Tencent waarin Prosus een groot belang heeft, is ook genoteerd in New York.

ASMI zette de daling voort en zakte 1,1 procent. Branchegenoten Besi en ASML daalden 0,2 procent. De chipbedrijven raakten donderdag tot 7,7 procent kwijt na berichten dat Apple minder onderdelen nodig heeft van toeleveranciers omdat de vraag naar iPhones afneemt.

In de MidKap sloot Aalberts de rij met een verlies van 3 procent. Morgan Stanley verlaagde het advies voor de industrieel toeleverancier. Apothekersbedrijf Fagron, dat de samenstelling van zijn raad van bestuur wil wijzigen om de expertise binnen de top te versterken, ging aan kop met een plus van 1,2 procent.

De euro was 1,1304 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,6 procent in prijs tot 68,22 dollar. Brentolie kostte ook 2,6 procent meer, op 71,51 dollar per vat.