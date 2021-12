Rechter doet uitspraak over reisadviezen Nederlandse overheid

De rechter doet vrijdag uitspraak over de reisadviezen die het ministerie van Buitenlandse Zaken afgeeft. Tientallen reisorganisaties hadden een kort geding aangespannen omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken volgens hen onjuiste reisadviezen zou afgeven als het gaat om de coronapandemie.

Zo wordt ook voor gevaccineerde Nederlanders een oranje kleurcode aangehouden voor de meeste landen buiten de Europese Unie, terwijl het aantal coronabesmettingen daar vaak lager is. Dat betekent dat de overheid aanraadt alleen af te reizen naar zo’n land als het echt noodzakelijk is en om er dus niet naartoe op vakantie te gaan.

De huidige reisadviezen stammen uit de tijd zonder vaccins, zeggen de reisorganisaties, en landen die veilig zijn zouden voor gevaccineerden een geel of groen reisadvies moeten krijgen. “Vaccins beschermen even goed binnen de EU als buiten de EU, iedereen snapt dat”, zegt oprichter Joshua van Eijndhoven van reisbureau Voja Travel, dat onder meer reizen organiseert naar het Afrikaanse KaapverdiĆ«.

Dat de Omikron-variant inmiddels ook heeft geleid tot inreisverboden voor onder meer Zuid-Afrika onderstreept volgens Van Eijndhoven het probleem. “De Nederlandse overheid volgt het advies van organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet op. Die zegt ook dat reisbeperkingen geen zin hebben maar dat is toch elke keer de reflex”, zegt hij. Volgens hem was Omikron ook al in Nederland aanwezig voordat het in Zuid-Afrika werd ontdekt.