Oliebedrijven VS zien nog lange tijd vraag fossiele brandstoffen

De topbestuurders van grote Amerikaanse oliebedrijven verwachten dat er nog decennialang vraag zal zijn naar fossiele brandstoffen, ondanks de overgang naar duurzame energiebronnen. Dat werd gezegd op de World Petroleum Conference die maandag van start is gegaan in de Texaanse stad Houston.

Zo stelde topman Darren Woods van ExxonMobil dat zelfs onder de meest geloofwaardige scenario’s voor de energietransitie olie en gas een belangrijke rol zullen blijven spelen bij het voldoen aan de energievraag van samenlevingen. Topman Jeff Miller van de grote oliedienstverlener Halliburton verklaarde dat er een tekort aan olie is. “Ik denk dat we voor het eerst in lange tijd zien dat er nu een koper zoekt naar een vat olie in plaats van dat een vat olie zoekt naar een koper.”

Daarnaast waarschuwde topman Patrick Pouyanné van het Franse olieconcern TotalEnergies dat de hoge prijzen van fossiele brandstoffen ertoe kunnen leiden dat landen wachten met een overgang van het vervuilende steenkool naar het veel schonere aardgas. Zo wordt in landen als China en India weer veel meer gebruikgemaakt van steenkool in verband met de hoge gasprijzen. Bestuursvoorzitter Amin Nasser van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco zei op zijn beurt dat het aanbod van hernieuwbare energie nog niet groot genoeg is om fossiele brandstoffen te vervangen.