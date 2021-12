Aandelenbeurs Tokio leeft op door wegebbende Omikron-zorgen

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met forse winst geëindigd, in navolging van aanzienlijke plussen op de New Yorkse beurzen maandag. Zorgen over een economisch ontwrichtende opleving van het coronavirus door de Omikron-variant verdwenen naar de achtergrond. Ook andere Aziatische beurzen noteerden tussentijds hoger. In China beloofden beleidsmakers versoepelingen om de economische groei aan te jagen.

Berichten uit Zuid-Afrika, waar de Omikron-variant werd ontdekt, zorgen voor optimisme. Zo zouden ziekenhuizen nog niet worden overspoeld door nieuwe coronapatiënten. Ook medisch adviseurs van het Witte Huis zeggen dat de in zuidelijk Afrika ontdekte variant mogelijk minder gevaarlijk is.

Aandelen uit de reisbranche leefden op, nu de angst voor strengere reisbeperkingen minder wordt. Luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines dikten tot ruim 4 procent aan in Tokio. In Shanghai won China Southern Airlines 5,5 procent en Cathay Pacific werd in Hongkong bijna 7 procent meer waard.

De handel in China werd beïnvloed door aankondigingen van het Politbureau van de Communistische Partij. Die liet doorschemeren de regels voor krediet aan de vastgoedsector te versoepelen. De Chinese centrale bank zal ook lagere eisen stellen aan de reserves die banken moeten aanhouden. Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande won 1,7 procent in Hongkong na een fors koersverlies een dag eerder.

De Nikkei eindigde 1,9 procent hoger op 28.455,60 punten. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 1,8 procent hoger, terwijl de beurs in Shanghai licht lager koerste. De Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney wonnen respectievelijk 0,6 en 1 procent.

Samsung won 1,4 procent in Seoul na de aankondiging van een ingreep in de eigen bedrijfsstructuur. Het conglomeraat voegt zijn divisies voor mobiele apparatuur en consumentenelektronica samen. Dat moet de organisatie vereenvoudigen, zodat Samsung zich beter kan richten op de ontwikkeling van chips. Ook werden twee nieuwe topbestuurders benoemd.