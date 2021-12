Berlijn sluit volgens VS gaspijplijn als Rusland Oekraïne aanvalt

Duitsland gaat de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 sluiten wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt. Dat hebben ze met de Amerikanen afgesproken, zo hebben Amerikaanse functionarissen aan leden van het Congres verteld. Nord Stream 2 loopt van Rusland naar Duitsland.

De pijpleiding is compleet, maar wacht nog op goedkeuring voor gebruik van de Duitse autoriteiten. Het certificeringsproces werd in november opgeschort vanwege een juridische hindernis. De goedkeuring van de Duitse toezichthouder is een van de laatste stappen voor de ingebruikname van de pijpleiding die naar verwachting de Russische gaslevering aan Duitsland zal verdubbelen. Door de vertraging is het wel onwaarschijnlijker geworden dat Nord Stream 2 de gastekorten in Europa deze winter kan helpen verlichten.

Washington ziet de pijplijn door de Oostzee als strategisch gevaarlijk. Rusland zou daarmee de Europese energievoorziening kunnen beperken. Bovendien kan Moskou besluiten om bestaande pijplijnen door Oekraïne niet meer te gebruiken en dat land zo onder druk zetten.

De Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten vrezen dat Rusland plannen maakt om Oekraïne aan of zelfs binnen te vallen. Moskou heeft vele duizenden militairen bijeengebracht in de grensstreek. De Amerikaanse president Biden sprak dinsdag zijn Russische ambtgenoot Poetin in de hoop de spanningen te verminderen.