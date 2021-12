Meer banen in EU dan voor coronacrisis

In de Europese Unie zijn 100.000 meer mensen aan het werk dan voor de coronacrisis. In totaal hadden in het derde kwartaal 210 miljoen mensen een betaalde baan, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. De eurozone is nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. In de eurolanden zijn nog altijd 300.000 mensen minder aan het werk dan in de laatste drie maanden van 2019.

Het aantal mensen met werk steeg in de maanden juli, augustus en september met net geen 1 procent in de eurozone en EU. Het hardst groeide de werkgelegenheid in Ierland, Spanje, Litouwen, Estland en Griekenland. Alleen in Letland daalde het aantal banen en in Finland stagneerde de aanwas van banen.

Door de virusuitbraak dwongen veel landen in 2020 bedrijven als winkels, restaurants of bioscopen deels of helemaal te sluiten. Na versoepelingen in het voorjaar en de zomer van 2021 konden weer meer bedrijven open. Consumenten konden daardoor meer geld uitgeven dan in de lockdownmaanden, wat de banengroei stimuleerde.

De extra uitgaven door huishoudens waren ook een belangrijke pijler onder de economische groei in het derde kwartaal. Zoals eerder gemeld steeg het binnenlands bruto product met 2,2 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, bevestigt Eurostat in een nieuwe raming.