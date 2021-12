Storing bij diensten van webwinkel Amazon

Verschillende diensten van webwinkel Amazon kampen dinsdag met een storing. Daardoor werken onder meer de videodeurbellen en camera’s van Ring niet goed. Ook Amazon Prime Video en robotstofzuiger iRobot zouden niet naar behoren werken. Het bedrijf is volgens persbureau Reuters op de hoogte van de problemen en werkt aan een oplossing.

Ook in Nederland hebben klanten van Amazon last van de storing. Al rond 16.30 uur was op de site Allestoringen.nl te zien dat er problemen waren met Ring en andere diensten van Amazon.