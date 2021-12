Verzekeraar ASR wint op hoger Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een aanzienlijke winst geopend. Zorgen over de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus nemen af, wat ook op beurzen elders voor groene koersenborden zorgt. Verzekeraar ASR won in de AEX aan waarde na de belofte om aandeelhouders extra te belonen.

Beleggers trekken zich op aan signalen dat ziekenhuizen in onder meer Zuid-Afrika nog niet bezwijken onder de toestroom van nieuwe coronapatiënten die besmet zijn met de Omikron-variant. Luchtvaartbedrijven wonnen net zoals in Azië terrein. In Amsterdam steeg Air France-KLM ruim 1 procent en Lufthansa won in Frankfurt 0,9 procent. Hotelconcern Accor won in Parijs 1,3 procent.

Ook de olieprijzen gingen omhoog door het optimisme. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 70,67 dollar en Brentolie won 1,5 procent tot 74,21 dollar per vat. Shell won 1,4 procent in de AEX.

Een ander fonds uit de hoofdgraadmeter, ASR, trok de aandacht met zijn strategie-update. De verzekeraar beloofde onder andere het dividend jaarlijks licht te laten groeien. Ook zal de verzekeraar de komende drie jaar voor minstens 100 miljoen euro per jaar eigen aandelen inkopen, wat de waarde van de overgebleven stukken moet verhogen. Beleggers waardeerden het nieuws en zetten ASR 2,4 procent hoger.

De AEX stond na circa een kwartier handelen 1,9 procent hoger op 792,97 punten. Prosus was de sterkste stijger, waarmee de techinvesteerder beweging van het Chinese internetconcern Tencent volgde. Prosus heeft een groot belang in dat bedrijf. De MidKap won 1,4 procent tot 1.039,41 punten.

De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,4 procent. Londen steeg 0,9 procent.

IMCD won 2,6 procent na overnamenieuws. De chemicaliëndistributeur koopt het Chinese Syntec, dat bedrijven vertegenwoordigt die grondstoffen voor zorgproducten leveren. Kunstmestproducent OCI won bij de middelgrote beursfondsen 2,8 procent na een adviesverhoging door analisten van JPMorgan.

Stellantis won in Milaan 1,8 procent. Het moederbedrijf van automerken Fiat, Chrysler, Opel, Peugeot en Citroën wil door samenwerkingen met branchegenoten en technologiebedrijven nieuwe softwareproducten en abonnementen verkopen. Dat moet tegen het einde van dit decennium 20 miljard extra omzet opleveren.