Zeker 150 bedrijven in Duitsland doen mee aan vaccinatiecampagne

Zeker 150 bedrijven die actief zijn in Duitsland doen vanaf dinsdag mee aan een grote campagne om inwoners van Duitsland over te halen zich te laten vaccineren. Het gaat onder andere om grote bekende bedrijven en merken als Shell, McDonald’s, Burger King, Lidl, Mercedes-Benz, Vodafone, Porsche, C&A en Nespresso. De bedrijven passen bijvoorbeeld hun bedrijfsslogans aan om Duitsers te overtuigen van het nut van vaccineren.

Het Berlijnse reclamebureau Antoni kwam met het idee om de bedrijfsslogans in te zetten in de vaccinatiecampagne. In eerste instantie ging het om een kleine socialmediacampagne. Maar die bleek uiterst succesvol en zeker 150 bedrijven doen al mee.

Verschillende bekende slogans zijn in de campagne verbouwd tot een oproep om je te laten vaccineren. Bij koffiemerk Nespresso luidt de slogan tijdelijk niet meer ‘Nespresso, what else’, maar luidt deze nu ‘Impfen (vaccineren), what else?’. De slogan van McDonald’s luidt nu “Impfen – ich liebe es”, Vodafone spreekt van ‘Together we impf’. Shell Deutschland heeft het over “Deutschland hat die Energie zum Impfen” en bij de chocoladereep van KitKat gaat het om “Have a break, have a pieks (prik)”.

De campagne heeft als gezamenlijke kop #ZusammenGegenCorona”, die ook door de Duitse regering wordt gebruikt. De bedrijven gebruiken hun eigen slogans om vaccinatie onder deze hashtag op hun socialemediakanalen te promoten. De aanstaande bondskanselier Olaf Scholz bestempelt de campagne als “een uitstekend teken van sociale verantwoordelijkheid en persoonlijk initiatief”.