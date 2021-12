Fintechbedrijf Adyen aan kop in licht hogere AEX

Fintechbedrijf Adyen was woensdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, die licht omhoog ging na de koerssprong van 3,5 procent een dag eerder. Ook de stemming op de andere Europese beursvloeren was overwegend positief. Beleggers lijken zich steeds minder zorgen te maken over de economische impact van de Omikron-variant.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 807,99 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1053,01 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stonden tot 0,5 procent hoger.

Adyen profiteerde van een adviesverhoging door Barclays en dikte 2,6 procent aan. Bierbrouwer Heineken was de sterkste daler in de AEX met een min 1,8 procent. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI wonnen tot 1,3 procent. Uit een nieuwe studie blijkt dat de snelle vooruitgang van China op het gebied van halfgeleidertechnologie een nationaal veiligheidsrisico vormt voor Europa. Daarom zou door regeringen in Europa meer in de chipsector geĆÆnvesteerd moeten worden.

ASR won 0,3 procent. De verzekeraar verliest later deze maand zijn plek in de AEX, zo maakte beursuitbater Euronext bij zijn herziening van de graadmeters bekend. ASR moet zijn plek afstaan aan Universal Music Group (UMG). ’s Werelds grootste muzieklabel maakte in september zijn debuut op het Damrak. De beursgang van het label van sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga was een van de grootste op Beursplein 5 in jaren. UMG zakte 1,4 procent.

In de MidKap ging de aandacht onder meer uit naar ABN AMRO, dat 0,6 procent verloor. De bank zou het huidige hoofdkantoor op de Zuidas hebben verkocht aan een consortium met vermogensbeheerder Victory Advisors, G&S Vastgoed en bouwer VolkerWessels. Met de deal zou een bedrag gemoeid zijn van iets minder dan 750 miljoen euro.

Bij de kleinere fondsen won Brunel 0,7 procent. De detacheerder neemt een belang van 72 procent in wervingsspecialist Taylor Hopkinson. Dat bedrijf is gespecialiseerd in recruitment op het gebied van duurzame energie.

Ajax klom 0,7 procent . De beursgenoteerde voetbalclub raakt zijn positie in de ACsX-index voor kleinere fondsen kwijt. Ajax won dinsdagavond ook zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League. De club was al verzekerd van overwintering in de lucratieve Europese competitie.

De euro was 1,1290 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 71,40 dollar en Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 74,92.