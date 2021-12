Bloomberg: KLM lijkt Airbus boven Boeing te verkiezen

KLM staat op het punt een grote order te plaatsten bij vliegtuigbouwer Airbus. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Een eventuele deal betekent een grote klap voor de Amerikaanse concurrent Boeing, die doorgaans veel vliegtuigen levert aan KLM en dochter Transavia.

Het zou gaan om een bestelling van 160 zogeheten single-aisle jets, vliegtuigen met alleen een gangpad in het midden die geschikt zijn voor middellange afstanden. KLM-moederbedrijf Air France-KLM wil de vloot een opfrisbeurt geven.

Volgens de bronnen is er nog geen definitieve beslissing genomen en zouden KLM en Transavia ook nog voor de Boeing 737 MAX kunnen kiezen. De beslissing volgt mogelijk nog deze week. Eerder meldde persbureau Reuters al dat KLM de voorkeur geeft aan de Airbus A321. Volgens Air France-KLM is er nog geen beslissing genomen. Boeing en Airbus weigerden commentaar.

Airbus kan een grote order van de A321 goed gebruiken, aangezien veel toeleveranciers zich hardop afvragen of er wel genoeg vraag is naar het toestel. Momenteel vliegen Transavia en KLM veel met Boeing 737’s. Air France-KLM had al aangegeven dat een nieuwe bestelling zou kunnen worden opgesplitst.

Een van de voordelen van de A321, het grootste vliegtuig in de A320neo-reeks, is dat het plaats biedt aan meer dan 230 passagiers. Ook kan het toestel verder vliegen dan een vergelijkbare Boeing. De extra stoelen zouden KLM in staat stellen meer mensen van en naar Amsterdam te brengen, waarbij het toestel ook een oplossing kan zijn voor de krapte op Schiphol.

De terugkeer van de Boeing 737 MAX, die lang aan de grond moest blijven na twee ongevallen, heeft de Amerikanen dit jaar vooralsnog een voorsprong gegeven in de orderrace tussen de twee grote vliegtuigbouwers. De Franse minister van Financiƫn Bruno Le Maire riep vorig jaar nog dat Air France een goede klant voor Airbus zou kunnen zijn. Dat gebeurde nadat Parijs de luchtvaartmaatschappij met een crisissteunpakket van de ondergang redde. Frankrijk is nu de grootste aandeelhouder van Air France-KLM met een belang van 29 procent.