Flink minder auto’s gestolen dit jaar, mogelijk door avondklok

In de eerste elf maanden van 2021 zijn er 948 personenauto’s minder gestolen dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Verbond van Verzekeraars. In totaal werden er in de maanden januari tot en met november 4940 auto’s gestolen, vergeleken met 5888 in 2020.

Vooral aan het begin van het jaar waren dieven minder actief. André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) vermoedt dat de avondklok die toen van kracht was daar een rol bij speelde. “Met name omdat de meeste voertuigcriminelen normaal gesproken liefst ’s avonds of ’s nachts toeslaan. Als je ’s avonds in het donker een auto jat, heb je immers nog uren de tijd om ermee weg te komen. Tijdens de avondklok was de kans op aanhouding na 21.00 uur echter veel groter dan anders.”

“Wij denken dat de invoering van de avondklok een positief effect heeft gehad, maar er is niet één absolute waarheid”, aldus Bouwman. Mogelijk speelde het koude winterweer aan het begin van het jaar ook een rol in de daling van het aantal autodiefstallen tussen januari en april.

Begin volgend jaar worden de totale diefstalcijfers van alle voertuigen in 2021 bekendgemaakt door het LIV.