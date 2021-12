Schiphol ‘begrijpt zorgen medewerkers’ over gezondheidsrisico’s

Schiphol “begrijpt dat medewerkers zich zorgen maken” over gezondheidsrisico’s die ze lopen door dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen en dieselvoertuigen te werken. Dat laat een woordvoerster van de luchthaven weten. De luchthaven zou sinds 2007 “veel maatregelen hebben genomen” om de uitstoot naar beneden te krijgen.

De luchthaven reageert op een publicatie van Zembla. Daarin wordt gesteld dat zowel Schiphol als KLM er al vijftien jaar van op de hoogte is dat platformmedewerkers een verhoogd risico hebben op hartproblemen en longkanker door de gassen. Aan een advies om blootstelling bij de ongeveer 20.000 medewerkers zoveel mogelijk terug te dringen, zou geen gehoor zijn gegeven.

Schiphol bevestigt van de waarschuwing op de hoogte te zijn en zegt sinds dat jaar maatregelen genomen te hebben. “Zoals elektrische voertuigen op de platformen, uitbreiden van stroomvoorzieningen van vliegtuigen en we investeren in duurzaam taxiën”, aldus de woordvoerster van Schiphol. Ook voeren Schiphol en KLM sinds 2007 metingen uit op het platform naar de uitstoot. “We blijven altijd onder de landelijke norm, en willen daarnaast de uitstoot verder naar beneden krijgen.” Volgens een KLM-woordvoerder zou een neerwaartse trend in die waarden te zien zijn.

Toch zeggen medewerkers tegen Zembla dat ze collega’s ziek zien worden. “Ik ken geen collega of werknemer op Schiphol met een andere doodsoorzaak dan kanker”, zegt Gerben de Jong, die voor KLM als leidinggevende dagelijks op het platform staat. Iemand anders meldt dat collega’s “longkanker, maagkanker en stembandkanker” kregen, allemaal voor ze de pensioenleeftijd bereikten. Ook zou een “opvallend hoog” percentage platformmedewerkers hartklachten hebben. KLM zou met meldingen over onveilige werksituaties niets doen.

Een KLM-woordvoerder zegt dat die meldingen zijn ontvangen. “We zijn daarna gesprekken aangegaan en legden in bijzijn van deskundigen uit waar we mee bezig zijn. We nemen de zorgen zeer serieus.” KLM is “hartstikke hard bezig de uitstoot terug te drukken, maar dat kan niet van vandaag op morgen”.

KLM zegt dat vervolgonderzoek opgezet wordt naar de blootstelling van medewerkers aan ultrafijnstof. Een in oktober verschenen onderzoek van TNO geeft volgens Schiphol inzicht “in de specifieke locaties waar we met voorrang actie moeten ondernemen. Daar gaan we nu mee aan de slag”, staat in een schriftelijke verklaring.

Het TNO-onderzoek bevestigt voor vakbond FNV de schadelijkheid van ultrafijnstof. De bond eist nu van onder meer Schiphol en KLM dat de niveaus van blootstelling zeer snel omlaaggaan. “Ze kijken al jaren de andere kant op, we weten al jaren dat het slecht is. Met dit rapport hebben we voldoende bewijs om maatregelen af te dwingen”, aldus een woordvoerder. Daarnaast gaat FNV de werkgevers aansprakelijk stellen voor geleden gezondheidsschade.