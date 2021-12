Vakbonden maken zich op voor langere strijd om cao kleinmetaal

Vakbonden CNV en FNV maken zich op voor een langere strijd om een betere cao in de kleinmetaal af te sluiten. Donderdag legden ruim 200 werknemers uit de sector in Eindhoven het werk neer en vrijdag staan er stakingen in Hengelo, Arnhem en Nijmegen gepland. De verschillen tussen wat de werkgevers bieden en wat de bonden eisen zijn groot.

De bonden eisen onder meer 5 procent loonsverhoging, de werkgevers bieden 1,4 procent. “Er is een enorm gat tussen wat we vragen en wat ze bieden”, stelt CNV-onderhandelaar Bernard Zijlstra. “Dat is veel lager dan de inflatie.” Ook voorstellen over zaken als ouderschapsverlof of mantelzorgverlof worden volgens de bonden door de werkgevers in de kleinmetaal weggewuifd.

Tegelijkertijd verkondigen ondernemers in allerlei sectoren dat ze geen personeel kunnen vinden. “Kijk dan ook eens naar zaken waar je zelf invloed op uit kunt oefenen zoals de arbeidsvoorwaarden”, zegt Zijlstra. “Daarmee maak je de sector ook aantrekkelijker voor personeel.”

De kleinmetaalsector, waar onder meer installatiebedrijven onder vallen, krijgt de komende jaren veel werk te verrichten vanwege de energietransitie. Ook de afgelopen tijd was er al groei. “Alle seinen staan op groen om er samen de schouders onder te zetten”, aldus Zijlstra. De bonden willen dat volgens hem ook graag doen zodra er een cao-akkoord is.

Tot nu toe organiseerden de bonden regionale 24 uursstakingen. Daarbij werden vanwege corona geen bijeenkomsten gehouden. “Maar veel mensen komen nadat ze met de auto door de stakingsstraat zijn gekomen ook nog even hun verhaal doen”, merkte Ed Leunissen die namens CNV de acties in het zuidoosten van het land co├Ârdineert.

Ook FNV-bestuurder Peter Reniers merkt dat het de werknemers in de sector hoog zit. “200 mensen opkomst lijkt misschien niet veel, maar dit is een sector met veel kleine bedrijven waar werknemers heel loyaal zijn aan hun werkgever. Toch merken we dat de onvrede groeit en de opkomst ook steeds.”

De beide bonden, die ook met De Unie optrekken, denken dat het nodig wordt om de acties op te schalen. Reniers van FNV denkt daarbij eerst aan meer en langere werkonderbrekingen, van bijvoorbeeld 48 uur per keer. Uiteindelijk sluiten FNV en CNV landelijke stakingen ook niet uit.