Biden: inflatie VS is aan het vertragen

De Amerikaanse inflatie is aan het vertragen. Dat zei althans de Amerikaanse president Joe Biden nadat de geldontwaarding in november nog was opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1982. Volgens Biden zijn met name de prijsstijgingen voor brandstof en auto’s sindsdien aan het afnemen. Maar de vertraging gaat nog niet zo snel als hij zou willen.

“De cijfers van vandaag weerspiegelen de druk waarmee economie├źn over de hele wereld worden geconfronteerd nu we uit een wereldwijde pandemie komen. De prijzen stijgen,” zei Biden in een verklaring. Hij reageerde daarmee op het eerder op de dag gepubliceerde inflatiecijfer. Op jaarbasis waren de prijzen in november met 6,8 procent gestegen.

Hoewel de omstandigheden iets lijken te verbeteren, worstelen nog wel veel Amerikaanse gezinnen met de hogere prijzen. Volgens Biden wordt er “vooruitgang” geboekt met het oplossen van de problemen die gerelateerd zijn aan de pandemie, zoals de verstoringen in de leveringsketen. Door die problemen is het onder andere duurder om spullen in de schappen van winkels te krijgen. “Ik verwacht de komende weken meer vooruitgang op dat vlak”, aldus Democraat Biden.

Verschillende Republikeinen verwijten Biden dat het hem niet lukt om Amerikaanse huishoudens te beschermen tegen de stijging van de kosten voor levensonderhoud. Ze waarschuwen dat het ‘Build Back Better’-plan van Biden de inflatie nog verder zal aanjagen. Dat begrotingsvoorstel staat op het punt om aangenomen te worden door de Senaat. Het plan omvat belastingwijzigingen, sociale steun zoals uitkeringen voor kinderopvang en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De Democraten wijzen er juist op dat het plan de inflatie op termijn zal verlichten. Op korte termijn heeft het voorstel geen invloed op de geldontwaarding, zo klinkt het.