Bloomberg: ministers G7-landen plannen overleg over inflatie

De sterk oplopende inflatie is reden voor ministers van Financiën van de rijke industrielanden verenigd in de G7 om met elkaar te overleggen. Bronnen melden aan persbureau Bloomberg dat maandag een virtuele bijeenkomst staat gepland. De sterk stijgende inflatie ondermijnt onder andere de koopkracht van consumenten.

De besprekingen vinden plaats op het moment dat de wereldeconomie last heeft van grote problemen in de toeleveringsketen. De ministers zullen ook praten over de gezondheidszorg, aldus de bronnen. De G7 bestaat uit Frankrijk, Italië, Japan, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het nieuws over de bijeenkomst volgt kort op het nieuwe inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Dat kwam uit op het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Door de hoge inflatie neemt de druk op centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve toe om steunprogramma’s nog sneller af te bouwen en de rentes te verhogen.

Ook in de eurozone en in het Verenigd Koninkrijk wordt het leven in doorsnee rap duurder. Dat komt vooral door de gestegen energieprijzen, tekorten op de arbeidsmarkt en de problemen in de toeleveringsketens.