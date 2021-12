Air France-KLM lost deel leningen af, stelt verdere aflossing uit

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft 500 miljoen euro afgelost van de 4 miljard euro aan leningen waar de Franse staat garant voor staat. Tegelijkertijd heeft het Frans-Nederlandse bedrijf met de negen banken die de leningen verstrekten afgesproken dat die pas in 2025 volledig afgelost moeten zijn. Eerder stond de laatste aflossing gepland voor 2023.

In mei van dat jaar zal Air France-KLM nu 800 miljoen euro aflossen. Een jaar later wordt dan 1,35 miljard terugbetaald en in mei 2025 nogmaals hetzelfde bedrag. Air France-KLM laat verder weten nog altijd te praten over manieren om het eigen vermogen verder aan te vullen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door aandelen uit te geven, maar het concern kijkt ook naar andere mogelijkheden.

Tijdens de coronacrisis werd Air France-KLM door de Franse en Nederlandse regering gesteund met miljarden in de vorm van leningen en garantstellingen voor leningen. Eerder dit jaar zette het bedrijf al een lening van de Franse overheid van 3 miljard euro om in aandelen.