CBS: aantal faillissementen flink gestegen in november

Het aantal faillissementen is in de maand november flink gestegen. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vorige maand 166 faillissementen uitgesproken over bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Dat betekent een stijging met 57 in vergelijking met een maand eerder en het hoogste aantal van 2021.

Het aantal faillissementen is nog wel een stuk lager dan voor de coronacrisis. Door de massale coronasteun van de overheid vallen er dit jaar heel weinig bedrijven om. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.

In oktober is de loonsteun voor ondernemers vervallen. Het is volgens het CBS mogelijk dat dit heeft geleid tot een stijging in het aantal faillissementen in november. “Het zou geen rare verklaring zijn”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Volgens hem is het wel “oppassen” om conclusies te trekken op basis van één maandcijfer. Bedrijven kunnen vanwege de coronamaatregelen weer loonsteun aanvragen voor de maanden november en december.

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand.

In de handel gingen vorige maand de meeste bedrijven failliet. Relatief gezien gebeurde dat volgens het CBS in de sector bouwnijverheid het vaakst.

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. In augustus werd qua faillissementen het laagste niveau in ruim 30 jaar bereikt en ook in de maanden daarna bleef het laag.