Chemiebedrijf Avantium opnieuw uitblinker op beurs Amsterdam

Chemiebedrijf Avantium was maandag opnieuw een uitblinker op de beurs in Amsterdam, na de enorme koerssprong op vrijdag. Beleggers bleven positief over de voortzetting van de plannen van Avantium voor een bioplastics-fabriek in Delfzijl. De Europese aandelenbeurzen eindigden wel met minnen.

De AEX-index in Amsterdam sloot met een verlies van 0,6 procent op 783,00 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1021,19 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen leverden tot 0,8 procent in en de DAX in Frankfurt sloot een fractie in het rood.

Avantium dikte meer dan 13 procent aan bij de kleinere fondsen op het Damrak. Het chemieconcern werd vrijdag al bijna 40 procent meer waard na de bekendmaking van de bouw van de langverwachte fabriek, waar plastic zal worden gemaakt op basis van suiker in plaats van aardolie.

In de AEX stond speciaalchemieconcern DSM bovenaan met een winst van 0,8 procent. Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,8 procent.

In de MidKap was metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) een winnaar met een plus van 1,2 procent. Het bedrijf verwacht in 2022 meer winst te boeken dan eerder voorzien. Beursintermediair Flow Traders was koploper met een stijging van 1,8 procent. De Poolse aanbieder van postkluisjes InPost was hekkensluiter met een min van 5,4 procent.

Air France-KLM zakte 0,9 procent bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. De luchtvaartcombinatie heeft 500 miljoen euro afgelost van de banklening van 4 miljard euro, die gegarandeerd wordt door de Franse overheid. Air France-KLM herhaalde te blijven kijken naar een verdere versterking van de balans. De uitgifte van nieuwe aandelen behoort daarbij volgens het concern tot de mogelijkheden.

In Z├╝rich ging UBS 0,3 procent omlaag. De Zwitserse bank moet in Frankrijk een belastingboete betalen van 1,8 miljard euro. Daarmee valt de straf voor UBS in de beroepszaak een stuk lager uit. Een rechter bepaalde in 2019 dat de bank 4,5 miljard euro moest betalen. Volgens de rechter heeft UBS rijke Fransen geholpen bij belastingontduiking door geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten.

De euro was 1,1297 dollar waard, tegen 1,1313 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 71,45 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 74,92 dollar per vat.